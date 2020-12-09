شكرا لقرائتكم خبر عن عمورى لـ حسين الشحات: مبروك على الثلاثية وأتمنى اللعب بجواره فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر عبد الرحمن "عمورى" نجم العين الإماراتى السابق، أن حسين الشحات لاعب كبير وشخصية عفوية ومحبوبة، مشيرة انه يتمنى اللعب مع حسين الشحات في الأهلى، وقال عمورى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس": "أبارك لك يا حسين على الثلاثية التاريخية مع النادى الأهلى، وأنت كان حلمك أنك تلعب في الأهلى وحلمك تحقق".

وأضاف عمروى: "حسين شخصية عفوية ومحبوب ومتواضع وحبه للمجموعة هو اللى سهل علينا دخوله مع الفريق ويتألق، بالإضافة إن حسين كورته بينت أنه لاعب كبير وتواضعه وثقته في إمكانياته ودعاء والدته قادته للبطولات مع الأهلى".

وتابع عمورى: "أتمنى أن يرتفع مستواه مع الأهلى كما كان مع العين ويكون أفضل في الفترة المقبلة، والنادى الأهلى نادى كبير وأتمنى أن ألعب به وخصوصا أن حسين الشحات متواجد به".

وكان حسين الشحات قال: "وقعت للأهلى 3 مرات مع عصام سراج الدين، والأهلى بدأ المفاوضات مع المقاصة ولم ينه التفاوض، وكلمت عصام سراج ولم يرد عليا وبعتله على الواتس شاف الرسالة لم يرد ودخل العين الإماراتى في مفاوضات مع المقاصة اللى طلب منى تفويض لتوقيع العقود فقلت لهم همضى التفويض ولكن قرارى هيكون بكرة وحاولت الاتصال بعصام سراج تانى لم يرد وكتبتله على الواتس شاف الرسالة برضو ولم يرد وبعدين اتصل عليا وقالى إننا مشغولون في الوقت الحالي بالسوبر أمام المصرى، وهنخلص الأمور بعد السوبر فوقعت على عقود العين بعد تجاهل مسئولي الأهلى في هذا الوقت".