شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 8 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 8 / 12 / 2020 العديد من الأخبار المهمة على رأسها انتعاش خزينة النادى بـ40 مليون جنيه كمقدم عقد من الشركة الراعية للموسم الجديد .

خزينة الزمالك تنتعش بـ40 مليون جنيه من الشركة الراعية

تسلمت اليوم الثلاثاء ، اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك برئاسة المستشار احمد البكري ، 40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي تمثل مقدم رعاية النادي للموسم الجديد ، وستقوم إدارة الزمالك بصرف المبلغ في دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدمات عقود الموسم الجديد .

برنامج تأهيلى لروقا وأوناجم فى الزمالك

يؤدى محمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا" ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حصة علاجية وتأهيلية، بجيمانيزيوم النادى على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للثنائي بسبب الإصابات التي يعانيان منها، استعدادا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة .

راحة للونش من التدريبات الجماعية.. وبرنامج بدنى للاعبى الزمالك

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعب محمود حمدي "الونش" راحة من التدريبات الجماعية اليوم، وحصل الونش على راحة بإذن من الجهاز الفني.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين ، وقام بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، باصطحاب بعض الأدوات من الجيمانزيوم، أدى خلالها اللاعبون بعض التدريبات البدنية القوية .

اجتماع بين باتشيكو ولاعبى الزمالك قبل انطلاق المران

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبدالحليم علي مدير الكره، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات للفترة المقبلة المهمة ، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من اجل ان تكون البداية قوية ، وعدم الانشغال بأي أمر الا العمل بجديه كما هو معتاد، وأنه على ثقة فى الجميع.

محمد أبو العلا: مينفعش الزمالك ياخد دورى واحد فى 16 سنة.. ده خيال علمى

يرى محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن الفترة الحالية تعبتر من أصعب الفترات على القلعة البيضاء والتى تحتاج إلى تكاتف جميع أبناء النادى المخلصين، وقال أبو العلا فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الفترة الماضية شهدت حالة من حالات الانقسام حتى بين الزملكاوية، يجب أن نتضامن ولا نختلف على مصلحة النادى، ومن يريد سن سنة فيها تطاول على الرموز هذا الأمر مرفوض تماماً، طوال الفترة الماضية كان هناك ترويج لأن أبناء النادى غير مهتمين بمصلحته وهذا غير صحيح ولم نرد الرد على الإساءة بمثلها.