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شكرا لقرائتكم موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بشكل شبيه نهائى تأجيل مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي ونهضة بركان المغربي لتقام يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلاً من 10 من الشهر ذاته.
موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان
كان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة قد أعلن مؤخراً أن بطولة السوبر الافريقي ستقام يوم 10 ديسمبر الجاري بالقاهرة وهي التصريحات التى أكدها اكثر من سمئول بإتحاد الكرة وأبرزهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لأدارة إتحاد الكرة ، قبل أن يؤكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن الكاف سيُعلن خلال ساعات إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر بإستاد القاهرة ملعب بطل دوري الأبطال أفريقيا.
موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان
موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي كان فريق نهضة بركان المغربي قد أعلن أنه يرفض خوض مباراة السوبر الافريقي بالقاهرة وطالب بإقامتها بقطر حسبما سبق وأعلن الكاف وهو ما رفضه الاهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الافريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الأفريقي.
موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان
موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك يوم الجمعة الماضية بهدفين لهدف فيما توّج نهضة بركان بالكونفيدرالية على حساب فريق بيراميدز.
موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان
موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان
على صعيد متصل ، تلقى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك ، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان.
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