زيزو يتحدث عن.. أصعب لحظة مع الزمالك.. ضم لاعبين جُدد للفريق.. وسبب ضعف أرقامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، إن أصعب وأسعد لحظة له كانت ركلة الجزاء الأخيرة في نهائي الكونفيدرالية.

الزمالك كان قد فاز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5- 3؛ حيث سدد "زيزو" الركلة الأخيرة.

وأضاف زيزو ـ خلال حواره ببرنامج "أوضة اللبس" على فضائية النهار:"كنت أسمع صوت الجمهور حينها من خارج الملعب وحين رأيت الجمهور داخل الملعب حزنت أنني لن أُشارك من البداية، والحمدلله حين شاركت أديت 20 دقيقة جيدة".

وتابع لاعب الزمالك:"أصعب وأسعد لحظة لي كانت ركلة الجزاء الأخيرة، هناك 100 ألف مشجع ينطق اسمك في اللحظة ذاتها في الملعب، حين سجلت شعرت أنني في غرفة بمفردي وظللت أركض دون أن أعرف ماذا علي أن أفعل، رغم أنني لم أكن قلقاً حين تقدمت لتسديد الركلة".

وتطرق زيزو، عن محاولات إدارة الزمالك المؤقتة التعاقد مع لاعبين جُدد:" حين سمعت أن هناك مفاوضات مع لاعبين جدد كنت أقول سيلعبون بدلاً من أي لاعب؟.. على سبيل المثال ضم لاعب ينشط في مركز 10 سيلعب بدلًا من من أوباما، شيكابالا وغيرهم، إذا كنت الإدارة تريد التعاقد مع لاعبين لابد أن تتعاقد مع لاعبين بإمكانيات أفضل من الموجود بالفريق وفي النهاية هذا هو قرار الإدارة".

وأوضح لاعب الزمالك، أن أرقامه مع الفرق السابقة لم تكن جيدة لكون الفرق التي لعب بصفوفها ليست كبيرة:"نلعب معظم الوقت في نصف ملعبنا وقد تجد أن هداف الفرق سجل 5 أهداف عكس الآن وأنا في الزمالك فالفريق هجومي وهذا يساعدني أكثر".

وكان الزمالك قد تعاقد في يناير 2019 مع زيزو بعد أزمة عانى منها مع ناديه البرتغالي موريرينسي.

وأشاد زيزو بزملائه في الفريق قائلًا:"نحن فرقة تستطيع العودة خلال المباريات وهي ميزة وعيب؛ العيب أنك في بعض المباريات لاتكون في تركيزك طوال الـ 90 دقيقة لذا تستقبل هدفاً في البداية والإيجابي أنك فرقة كبيرة تستطيع العودة فاللاعبين لايضعوا رأسهم في الأرض ولديهم شخصية بإمكانية التعويض".

وتابع زيزو:"اللاعبون هم الأساس ولدينا لاعبين ليسوا بـ (كباتن) للفريق يتحدثون معنا أيضاً مثل طارق حامد قد يكون خامس قائد في لفريق وويتحدث معنا ويمنحنا طاقة إيجابية وكذلك شيكابالا وجنش الذي يبدوا أنه يمزج ولكنه في الأوقات الجادة يتحدث بجدية وكذلك فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأثق في لاعبي الفريق والجهاز الفني".

وأتم لاعب الزمالك تصريحاته بتويجه رسالة لجمهور ناديه:"لاتخافو؛ لديكم فريق محترم ولجنة كرة محترمة والجميع لديه طاقة إيجابية وأفضل 3 تدريبات خضتهم مع الزمالك كنت خلال الأيام الماضية".