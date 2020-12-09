الشحات: نهائي إفريقيا أمام الزمالك "مباراة للنسيان".. وغير راض عن أدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أنه لم يكن راضيا عن المستوى الذي قدمه مع الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنها كانت "مباراة للنسيان" بالنسبة له رغم التتويج باللقب.

وقال الشحات، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "غير راض عن أدائي في نهائي إفريقيا أمام الزمالك، وكانت مباراة للنسيان بالنسبة لي".

وأضاف: "كان من المفترض أن تكون أسعد يوم في حياتي، لكني كما قلت هي مباراة للنسيان بالنسبة لي، بعيدا عن الفرصة التي أهدرتها، أدائي بشكل عام لم يكن جيدا".

وأكد: "لست راضيا عن المستوى الذي أقدمه مع الأهلي في الفترة الحالية، ليس هذا الأداء الذي حاربت من أجل انتقالي إلى الأهلي".

وكان حسين الشحات أهدر فرصة لا تضيع عندما سدد الكرة في القائم الأيسر لمرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، قبل أن ينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف الفوز.

وعن الفرصة المهدرة أمام الزمالك، أكد الشحات: "كنت أظن أن علي معلول سيضع الكرة في المرمى مثلما فعل في لقاء صنداونز ولم أتوقع أن يمررها لي".

وأكمل: "حرصت على تسديد الكرة في أبعد نقطة حتى لا يلحق بها محمود علاء مدافع الزمالك، لكنها اصطدمت بالقائم قبل أن ترتطم بمحمود علاء وتمر خارج الملعب، تفاجئت للغاية مما حدث".

وأوضح: "حزنت بشدة بعد ضياع الفرصة لكني قلت الحمد لله، ثم استعدت تركيزي بعدما تلقيت بعدها دعما من زملائي في الملعب وجميع أعضاء الجهاز الفني وعلمت بعدها أن (ربنا شايلنا حاجة)".

وكشف: "بكيت في الملعب بعدما عوّضنا الله بالفوز بلقب البطولة".

وأكد الشحات أنه تصالح مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد المشادة التي جرت بينهما في المباراة قائلا: "المصالحة تمت وتم تصفية الأجواء، ما حدث مع مصطفى محمد كان (نرفزة) ملعب وسرعان ما انتهت".

وواصل: "نجوم الزمالك بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا تدخلوا لتهدئة الأمور بيني وبين مصطفى محمد، شيكابالا نجم كبير وأنا أعشقه بشكل شخصي وسعيد بتألقه مؤخرا، فهو لاعب كبير وأتواصل معه دائما".

وأتم لاعب الأهلي قائلا: "راض بالعقوبة التي وقعها علينا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقافي لمدة مباراتين في دوري الأبطال، وأرى أنها عادلة".