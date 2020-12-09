يويفا يعلن الموعد الجديد لمباراة باشاك شهير وسان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا "، الموعد الجديد لمباراة باشاك شهير التركي وباريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة قد تأجلت بعد توقفها في الدقيقة 16 إثر واقعة

عنصرية من الحكم الرابع تجاه المدرب المساعد للفريق التركي، بعد أن نعته الحكم بالأسود.

وقرر يويفا إقامة المباراة اليوم الأربعاء في تمام الثامنة مساء

من حيث توقفت المباراة، على أن يستكمل الوقت المتبقى من المباراة في وجود عناصر تحكيمية جديدة".

يذكر أن باشاك شهير التركي قد ودع دوري أبطال أوروبا والمباراة تعد شرفية بالنسبة، وكذلك باريس سان جيرمان الذي تأهل رسميا لدور الـ 16 رفقة لايبزيج الألماني.