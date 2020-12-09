أحمد زيزو يكشف عن لاعب يتمنى انضمامه من الأهلي للزمالك ويختار التشكيل الأمثل

كشف أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، عن اللاعب الذي يُفضل انتقاله من النادي الأهلي للزمالك.

وقال سيد زيزو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " أتمنى انضمام محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي لنادي الزمالك".

وأوضح " قفشة يمتلك شخصية جيدة داخل الملعب ويقدم كرة قدم سهلة

ويجيد تحريك اللعب ببراعة".

وأضاف " محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة أتمنى انضمامه للزمالك، لأنه لاعب رائع وزملكاوي من صغره".

وأشار زيزو لمثله الأعلى في الملاعب المصرية، " مثلي الأعلى في مصر هما الثنائي حازم إمام الكبير ومحمد

أبوتريكة".

واختار نجم الزمالك أفضل تشكيل للكرة المصرية من وجهة نظره، " عصام الحضري في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي مكون من أحمد فتحي، محمود الونش، وائل جمعه، محمد عبد الشافي، في خط الوسط طارق حامد، محمد شوقي، حازم إمام، شيكابالا، محمد صلاح، وفي الهجوم حسام حسن".

يذكر أن الزمالك سيخوض أولى مبارياته في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل أمام المقاولون العرب.