أحمد زيزو يكشف عن شعوره بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية

تحدث أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عن كواليس تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم قبل الماضي.

وكان الزمالك قد توج بكأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب نهضة البركان المغربي بركلات المعاناة الترجيحية، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي

بهدف لكل منهما.

وقال سيد زيزو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " كنت أسمع صوت جمهور الزمالك بنهائي الكونفدرالية "وانا خارج الاستاد"، ولم أُصدِّق هذا الأمر إلا عندما دخلت الملعب ورأيتهم بنفسي ".

وأضاف " ركلة الجزاء الأخيرة في نهائي الكونفدرالية هي اللحظة الأسعد في حياتي ".

وأكمل "عُمري ما عِشت إحساس إن 100 ألف مشجع يهتفوا باسمي لحظة تسديد ركلة الجزاء الأخيرة في نهائي الكونفدرالية ".

وتابع " لم أكُن جاهز بنسبة 100% عند انتقالي للزمالك، وكنت أتمنَّي أن أبدأ وأنا في أعلي مستوي ".

وأتم " جمهور الزمالك أعطاني دفعة غير طبيعية وتأثَّرت بهم بشدة مُنذ نهائي الكونفدرالية ".