أحمد زيزو: التتويج بالدوري وبطولة إفريقيا الهدف الرئيسي للاعبي الزمالك

أكد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، أن الهدف الرئيسي للاعبي القلعة البيضاء في الموسم المقبل هو التتويج بالدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة المنقضية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، فيما أنهى مسابقة الدوري الممتاز وصيفاً للنادي الأهلي بطل المسابقة.

وقال سيد زيزو خلال استضافته ببرنامج أوضة اللبس المذاع تليفزيونيا عبر قناة النهار، " الفوز بالدوري ودوري أبطال افريقيا هو الهدف الأول لنا في الموسم المُقبل، ولاعبي الزمالك "يُجيدون المباريات الصعبة".

وأضاف " الزمالك خسر الدوري الموسم الماضي بنتائج "مُفاجأة" أمام أندية كان مِن المُفترض أن نفوز عليها

بسهولة ".

وأردف " أوعد جماهير الزمالك بأننا سنتوج بكل البطولات التي خسرناها في الموسم المنتهي".

وتطرق في حديثه عن نهائي العنصرية التي تعرض لها محمود شيكابالا قائد الزمالك" فيديو الإساءة لشيكابالا ضايقني للغاية، وشيكابالا باعد نفسه تماما عن هذه الأمور، وربنا يشفي الناس دي لأنهم مرضى ولا يمثلوا الجماهير".

وأتم " خروج شيكابالا أثَّر علي انسجام العناصر الهجومية للزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا ".