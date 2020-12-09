شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد كسر عقدته في كامب نو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم البرتغالي، كريتسيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، سعادته بفوز فريقه على برشلونة ضمن الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء بثلاثية نظيفة في عقر دار الفريق الكتالوني «كامب نو».
وقال الدون في تصريحات أبرزها موقع ماركا، فريق يوفنتوس هو البطل خلال لقاء برشلونة، خاصة أننا سيطرنا على مجريات الأمور منذ البداية وحتى النهاية، أنا سعيد جدا لتسجيل هدفين في شباك تير شتيجن، وكسر عقدتي على ملعب كامب نو.
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