شكرا لقرائتكم خبر عن كومان بعد السقوط أمام يوفنتوس: دفاعيا لم نكن جيدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من الخسارة ضد يوفنتوس، بنتيجة (3-0) بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الخسارة كانت نتيجة للدقائق الـ25 الأولى من المباراة، حيث بدأنا بشكل سيئ وبخوف وبدون عدوانية، وظهرنا وكأننا لا نريد ألا نخسر بدلا من السيطرة على اللعب».

وأضاف: «دفاعيًا لم نكن جيدين، وخسرنا المباراة في أول نصف ساعة، حيث لم نكن بمستوانا، رغم أن مسارنا في دوري الأبطال جيد».