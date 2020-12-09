شكرا لقرائتكم خبر عن كومان بعد السقوط أمام يوفنتوس: دفاعيا لم نكن جيدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من الخسارة ضد يوفنتوس، بنتيجة (3-0) بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الخسارة كانت نتيجة للدقائق الـ25 الأولى من المباراة، حيث بدأنا بشكل سيئ وبخوف وبدون عدوانية، وظهرنا وكأننا لا نريد ألا نخسر بدلا من السيطرة على اللعب».
وأضاف: «دفاعيًا لم نكن جيدين، وخسرنا المباراة في أول نصف ساعة، حيث لم نكن بمستوانا، رغم أن مسارنا في دوري الأبطال جيد».
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