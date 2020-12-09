شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي المتأهل لدور الثمانية يقع في فخ التعادل أمام كراسنودار بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه كراسنودار، بهدف لمثله، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مشوار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتقدم الفريق الروسي أولا عبر ريمي كابيلا (24)، قبل أن يعادل الإيطالي جورجينيو الكفة لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة، علما بأنه كان قد ضمن في وقت سابق صدارة المجموعة الخامسة، وتأهله إلى ثمن النهائي، فيما ارتفع رصيد كراسنودار إلى 5 نقاط في المركز الثالث، حيث ضمن التأهل في وقت سابق، إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي.