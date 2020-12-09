شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي المتأهل لدور الثمانية يقع في فخ التعادل أمام كراسنودار بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه كراسنودار، بهدف لمثله، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مشوار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتقدم الفريق الروسي أولا عبر ريمي كابيلا (24)، قبل أن يعادل الإيطالي جورجينيو الكفة لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء في الدقيقة 28.
بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة، علما بأنه كان قد ضمن في وقت سابق صدارة المجموعة الخامسة، وتأهله إلى ثمن النهائي، فيما ارتفع رصيد كراسنودار إلى 5 نقاط في المركز الثالث، حيث ضمن التأهل في وقت سابق، إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي المتأهل لدور الثمانية يقع في فخ التعادل أمام كراسنودار بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.