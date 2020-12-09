إيموبيلي نجم لاتسيو: نشعر بالفخر لإنجازنا بالصعود لثمن نهائي الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب تشيرو إيموبيلي، هداف لاتسيو الإيطالي، عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-2، اليوم الثلاثاء، في ختام فعاليات المجموعة السادسة.
وقال إيموبيلي: «نشعر بالفخر لإنجازنا، مرت فترة طويلة منذ وصول الفريق لهذه المرحلة، كان ينبغي علينا أن نستغل الفرص التي لاحت لنا مبكرا اليوم، قبل الدراما التي حدثت في اللحظات الأخيرة». وأضاف: «كان ينبغي على التسجيل قبل استبدالي، سعداء للغاية، دوري أبطال أوروبا بطولة تحتاج منك بذل كل ما في وسعك، إذا لم تفعل ذلك لن تتأهل».
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