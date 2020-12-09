مدحت العدل : أتمنى عودة مرتضى منصور للزمالك..وترشحي بالانتخابات «وارد»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السيناريست مدحت العدل، إنه يتمنى عودة مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدحت العدل ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تتفق او تختلف مع مرتضى منصور، ولكنه استطاع بناء فريق مميز".
وتابع :" أتمنى عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك خلال الفترة القادمة، وقرارإيقافه تسبب في زيادة الأزمات داخل القلعة البيضاء وكان عليه تهيئة الأوضاع قبل الإعلان عن رحيل المجلس السابق".
وأكمل:" لم احد موقفي بشأن خوض انتخابات الزمالك، ولكن كل شيء مطروح ووارد خلال الفترة المقبلة، وكل رجال الزمالك كبار، ومن الوارد أن يتم إيقافي عن هذا القرار".
وأردف :" الأوضاع داخل الزمالك مقلقة وأتمنى اجراء انتخابات مبكرة، خاصة وأن الزمالك لايديره لجان مشكلة أو مؤقتة بل بمجلس منتخب من جانب أعضاء الجمعية العمومية".
ويرى العدل أنه من المستحيل أن يقدم الزمالك موسمًا جيدًا الفترة المقبلة في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى أن تقديم المستشار محمد عطية أمين الصندوق بالنادي لاستقالتة هو أكبر دليل أن المناخ غير صالح للعمل في الزمالك حاليًا.
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