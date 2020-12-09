شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة «أوباما» من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تماثل يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، للشفاء، من فيروس كورونا.

وأثبتت المسحة، التي أجريت للاعب، استعداداً لمواجهة المقاولون، في الدوري، سلبية اللاعب.

وغاب أوباما، عن المشاركة مع الزمالك، امام الأهلي، في البطولة الافريقية، وطلائع الجيش، في كأس مصر، بسبب اصابته بفيروس كورونا.