شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن عقب السقوط بالثلاثة أمام اليوفي: ارتكبنا أخطاء لا يمكننا ارتكابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عن استيائه من الخسارة ضد يوفنتوس، بنتيجة (3-0) في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وقال تير شتيجن، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الخسارة بثلاثية تعني أن لديك أشياء يجب أن تتحسن، وفي بعض اللحظات لم نكن مستعدين، ارتكبنا أخطاء لا يمكننا ارتكابها، ويوفنتوس يتمتع بجودة جعلتنا لا نستطيع تهديدهم بل وسجلوا في شباكنا». الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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