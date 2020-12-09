شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: قرار تجميد مجلس الزمالك أدخل النادي في مرحلة ضبابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى د.مدحت العدل، عدم رضاه عن قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك لوجود مخالفات مالية، وقال العدل، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن القرار كان يجب أن تدرس وزارة الرياضة تداعياته لأنه أدخل الزمالك في مرحلة ضبابية.

ولفت العدل، إلى أن دعم الزمالك ليس مسئولية رجال الأعمال لأنه نادي تابع للدولة وكان يمكن البحث عن حلول مختلفة بدلًا من تجميد مجلس إدارة الزمالك لأنه زاد من حدة الأزمة.

ويرى العدل، أنه من المستحيل أن يقدم الزمالك موسمًا جيدًا الفترة المقبلة في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى أن تقديم المستشار محمد عطية أمين الصندوق بالنادي لاستقالتة هو أكبر دليل أن المناخ غير صالح للعمل في الزمالك حاليًا.