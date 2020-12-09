شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تواجه السنغال في نهائي بطولة أفريقيا للسلة بعد تخطي عقبة «الفراعنة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب شباب مالي، مع نظيره السنغالي «الأربعاء»، في نهائي بطولة افريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.
وتخطي منتخب مالي، عقبة المنتخب المصري «الفراعنة»، بعدما فاز عليه 79/70 في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، في الدور قبل النهائي للبطولة.
وينتظر أن يحضر نهائي البطولة، الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اتحاد السلة، برئاسة مجدي أبوفريخه.
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