بروسيا دورتموند ولاتسيو يصعدان لدور ثمن نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريقا بوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء. وفاز دورتموند على ملعب مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 2-1، في الوقت الذي تعادل فيه لاتسيو مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-2، اليوم، في ختام فعاليات المجموعة السادسة للبطولة.
ويتصدر دورتموند المجموعة السادسة، برصيد 13 نقطة، وحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن كلوب بروج صاحب المركز الثالث، في الوقت الذي تذيل فيه زينيت المجموعة بنقطة واحدة.
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