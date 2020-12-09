شكرا لقرائتكم خبر عن حارس بروسيا مونشنجلادباخ قبل لقاء الحسم أمام ريال مدريد: نحن في قمة الجاهزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي السويسري يان زومر، حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ مجددا، اليوم الأربعاء في دوري الأبطال، سرجيو راموس قائد ريال مدريد، مطالبا زملاءه بأن يتحلوا بـ«الشجاعة». وكان زومر هو الحارس الذي تصدى لركلتي جزاء حاول راموس تنفيذهما أثناء مباراة سويسرا وإسبانيا، إلا أنه أكد أنه لا يفكر في المواجهة الجديدة مع قائد الريال.

وقال زومر خلال مؤتمر صحفي «إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا وسنخوضها بكل سعادة. نحن في قمة الجاهزية وهدفنا جميعا هو الفوز». وأضاف «نحن على أعتاب التأهل ولدينا فرصة العبور من موقع الصدارة. يجب أن نتحلى بالشجاعة كي نحقق نتيجة كبيرة، لكننا سنخوض المباراة بكل تفاؤل».

وأضاف «لن أقول أنه من الصعب إيقاف راموس أكثر من لاعبين آخرين، هو ينفذ ركلات الجزاء بإتقان شديد، لكن القصة ستختلف تماما غدا. لست قلقا بسبب ذلك بل مستعد لأي ركلة جزاء أو موقف داخل المنطقة يشمل مواجهة معه. لدي خطة للاستعداد».