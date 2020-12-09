شكرا لقرائتكم خبر عن البليهي ينقذ الهلال.. ونصر «محبط» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خطف الهلال فوزاً صعباً على مضيفه الرائد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة السابعة. وشهد اللقاء استبسالا دفاعيا للرائد، وسط هجمات هلالية ومحاولات جادة، ووقف القائم مع الرائد ضد تسديدة بافيتيمبي قوميز، ومن ثم ألغى الحكم فيصل البلوي هدفاً لياسر الشهراني بعد العودة لتقنية الفار، إلى أن تمكن المدافع الهلالي علي البليهي من إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة 19 متربعاً على صدارة الدوري بفارق خمس نقاط عن وصيفه الشباب، فيما تجمد رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الثامن.

أبها يهزم الفتح بثلاثية

وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حقق فريق أبها فوزاً قوياً على الفتح بثلاثية مقابل هدف، أحرز أهداف أبها الثلاثة كارلوس ستراندبيرج (د: 8، 82) والذي صعد لصدارة الهدافين برصيد ستة أهداف، وكريغ قودين (د: 18)، فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق هدافه سفيان بن دبكة (من ركلة جزاء 45+3).وبهذه النتيجة حقق أبها فوزه الثالث ليصل للنقطة العاشرة وفي المركز التاسع، فيما تلقى الفتح خسارته الثالثة ليتجمد رصيده النقطي عند 10 نقاط وفي المركز الثامن.

النصر يخطف التعادل وفي استاد الملك فهد الدولي بالرياض أدرك النصر تعادلا قاتلا مع ضيفه الاتفاق بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، وشهد اللقاء في شوطه الأول سيطرة متبادلة وتمكن الاتفاق من إنهائه لصالحه بهدف من ركلة جزاء للاعبه فيليب كيش (د: 45+9)، وفي الشوط الثاني عزز نعيم السليتي تقدم فريقه الاتفاق بهدف ثان (د: 51)، وتمكن النصر من تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة عن طريق سامي النجعي (د: 88)، وعبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء (د: 90+ 6) والذي أضاع نفسه ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة يصل الاتفاق للنقطة 8 وفي المركز الثاني عشر، فيما وصل النصر للنقطة الرابعة ويصل للمركز الخامس عشر.