شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحتفي برومارينهو والان مع التفاصيل
وعرض المركز الإعلامي أهداف رومارينهو الـ50 عبر مقطع فيديو حظيت بتفاعل أنصار النادي مع التغريدة بأكثر من 500 تعليق، وملايين المشاهدات على «تويتر»، خصوصاً أنه يحظى بمحبة كبيرة من جماهير فريقه، كونه ساهم بشكل مباشر في فوز فريقه في أكثر من مناسبة.
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