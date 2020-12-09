شكرا لقرائتكم خبر عن آل خليفة: السعودية حظيت بثقة الـ FIA وسندعمها في الفورمولا 1 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن زيارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمملكة البحرين لحضور جائزة سباق رولكس الصخير الكبرى للفورمولا1، هي تأكيد دعم واضح وكبير من الشقيقة المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين في احتضانها وتنظيمها لهذا السباق العالمي، الذي يعد السباق الدولي الثالث الذي تنظمه البحرين، بعد نجاحها في تنظيم سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات الجولة السادسة من بطولة العالم للتحمل WEC في الفترة من 19- 21 نوفمبر، وسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 في الفترة من 27- 29 نوفمبر.

جاء ذلك خلال استقباله، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بمكتبه بقصر الوادي، إذ رحب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكداً أن زيارته لبلده الثاني تعكس عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي بناها حكام البلدين على أسس متينة، وعزز من قوتها رعاية واهتمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وتابع الشيخ خالد: «إن السعودية قد حظيت بثقة الاتحاد الدولي للسيارات FIA لتنظيم سباق الفورمولا1 في مدينة جدة يوم 28 نوفمبر العام المقبل، الذي يعكس مدى حرص واهتمام المملكة في تعزيز هذه الرياضة بالمنطقة»، مؤكداً أن البحرين ستسخر خبراتها في تنظيم سباق الفورمولا1 لدعم الشقيقة الكبرى لتأكيد الحضور السعودي على خارطة رياضة السيارات العالمية.

من جانبه، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: «سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني، ونعتز أن تكون هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الرياضي، خصوصا على صعيد رياضة السيارات، فالبحرين أضحت محطة عالمية رئيسية بالمنطقة لاحتضان سباقات الفورمولا، والتي عززت من مكانتها الكبيرة على خارطة الرياضة الدولية، كما أنها استطاعت أن تثبت قدرتها وكفاءتها على تنظيم السباق في جميع الظروف، خصوصا في الظرف الاستثنائي الذي فرضته تداعيات جائحة كورونا على الرياضة في العالم، لتضيف لرصيدها النجاح والتميز». وتابع: «ومما لا شك فيه، أن الخبرة البحرينية في هذا المجال ستكون رافدا مهما لتبادل الخبرات بين البحرين والسعودية، على الشكل الذي يحقق النجاح المنشود للسباق العالمي بجدة في نوفمبر 2021. مثمنين الجهود المميزة التي يبذلها الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتطوير الرياضة البحرينية، من خلال البرامج والخطط التي تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات لقطاع الرياضة البحريني».

وخلال اللقاء، تبادل الطرفان الأحاديث حول تطوير العلاقات وأطر التعاون المشترك على الصعيد الرياضي، والتعاون المشترك بين اللجنتين، بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي الرياضة ويرفع من مستوى الفرق والمنتخبات الوطنية بالصورة التي تحقق المزيد من الإنجازات.

حضر اللقاء نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز.