شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقات الملونة.. «إلكترونية» والان مع التفاصيل
من جانبه، أكد لـ«الخليج 365» التشكيلي سامي الجفري، أنه قام بتزويد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام الدكتور رجاء الله السلمي المقترح الإلكتروني الجديد، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لكي يتم إيصال هذا المقترح الجديد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد دراسة إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
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