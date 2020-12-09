شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع تجهز أخضر الشاطئية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشّن المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، معسكره التدريبي في مدينة ينبع الصناعية الذي يستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، استعدادا للبطولة الخليجية التي ستقام في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل.

وأجرى «الأخضر» أول تدريباته بقيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية على فترتين، حيث أقيمت الفترة الأولى في الملعب الخارجي بمقر إقامة البعثة، بينما أقيمت الفترة الثانية على الملعب الترابي التابع للهيئة الملكية، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.

وكانت بعثة المنتخب خضعت لمسحات طبية وفقًا للبرتوكول الطبي للتأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، إذ كشفت الفحوصات سلامة جميع أفراد البعثة ولله الحمد.