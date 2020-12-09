شكرا لقرائتكم الشحات: حزنت لرحيل رمضان صبحى وهنكسبه وأهلا وسهلا بزيزو في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين الشحات نجم النادى الأهلى، أنه حزن لرحيل رمضان صبحى من الأهلى إلى نادى بيراميدز، ومعنديش مشكلة في تعاقد الأهلى مع أحمد سيد زيزو.

قال حسين الشحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "زيزو لاعب كبير وأهلا وسهلا به في الأهلى لو كانت هناك رغبة في التعاقد معه، وكنت هكون أول لاعب يستقبله إذا الأهلى تعاقد معه وهو إضافة لأى فريق".

وأضاف الشحات: "كنت أحب جدا اللعب مع رمضان صبحى وحزنت لرحيله عن الأهلى وربنا يوفقه ونكسبهم برضو، ومكنتش مصدق أنه ساب الأهلى لأن لاعب كبير وكان بيخلص مباريات كتير بقدراته".

وتابع الشحات: "لاعبو الأهلى يتحدثون عن انخفاض المستوى ولكن اللاعبين مجهدة جدا وهناك مباريات محتاج فيه المكسب أهم من الأداء زى مباراة الزمالك، والهدف المبكرة هو من تسبب في تراجع المستوى للخوف على المباراة".

وأوضح الشحات: "فايلر كان عامل حالة كبيرة مع الأهلى ولكن بعد عودة المباريات بعد كورونا اختلف الدنيا ومكانش مهتم والتمرين اختلف وكنت مصاب والفرقة كانت بعيدة عن مستواها، وموسيمانى أعاد الثقة لكل اللاعبين منذ أول يوم ووضع حوافز جديدة وقال أنا جاى علشان التتويج بدورى أبطال أفريقيا وانتوا هتسعدونى، وفى مباراة الوداد قالنا أن الفوز على الوداد فى الدار البيضاء أمر حتمى، وقالى "سأقتلك" لو كنت أضعت الفرصة فى الوداد، وسيد عبد الحفيظ "مبيرحمش" فى الخصومات وهو أخ كبير لنا ويتحدث مع كل لاعب فى الفريق طول الوقت".

وتابع الشحات: مشكلة كهربا كانت لحظة "شيطان" وبتحصل مع معظم اللاعبين، وكهربا إنسان هادى جدا ولكن الضغوط كانت كبيرة عليه".

وأوضح الشحات: "نهائي أفريقيا أمام الزمالك كانت مباراة للنسيان بالنسبة لى، وفرصة الزمالك الضائعة لم أكن أتوقع أن يمرر على معلول الكرة وتوقعت أنه سيسجل منها على طريقة صن داونز، وتفاجئت بالتمريرة وحطيت الكرة في أبعد مكان لكى لا يستطيع أبو جبل ومحمود علاء إخراجها ولكن القائم منعنى من التسجيل".