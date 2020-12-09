شكرا لقرائتكم عمر عبدالرحمن: كورة الشحات بينت أنه كبير وأتمنى اللعب بالأهلى مع حسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمر عبد الرحمن "عمورى" نجم العين الإماراتى السابق، أن حسين الشحات لاعب كبير وشخصية عفوية ومحبوبة وأتمنى اللعب مع حسين الشحات في الأهلى.

وقال عمورى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس": "أبارك لك يا حسين على الثلاثية التاريخية مع النادى الأهلى، وأنت كان حلمك أنك تلعب في الأهلى وحلمك تحقق".

وأضاف عمروى: "حسين شخصية عفوية ومحبوب ومتواضع وحبه للمجموعة هو اللى سهل علينا دخوله مع الفريق ويتألق، بالإضافة إن حسين كورته بينت أنه لاعب كبير وتواضعه وثقته في إمكانياته ودعاء والدته قادته للبطولات مع الأهلى".

وتابع عمورى: "أتمنى أن يرتفع مستواه مع الأهلى كما كان مع العين ويكون أفضل في الفترة المقبلة، والنادى الأهلى نادى كبير وأتمنى أن ألعب به وخصوصا أن حسين الشحات متواجد به".

من جانبه، أكد حسن الشحات: شاركت أمام الوصل لأول مرة وسجلت في نفس يوم مباراة السوبر بين الأهلى والمصرى على ملعب هزاع بن زايد.

وتابع حسين الشحات: "أفضل 10 أيام لى في حياتى كانت مع العين الإماراتى في كأس العالم وأتمنى التتويج مع الأهلى بالمونديال".

وأوضح: "وجدت استقبال رائع من لاعبى العين في بداية انضمامى للفريق، وعمر عبد الرحمن لاعب كبير يفرق مع أي حد يلعب معاه وكان محبوب جدا من اللاعبين والجماهير وهو لاعب متواضع ويسهل على كل اللاعبين في الملعب".