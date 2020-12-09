صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21 (رابط التصويت للنجم المصري)

كتب: ضياء السقا

أعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز "جلوب سوكر" في 2020 والتي تتضمن اختيار أفضل لاعب في القرن الـ21.

وشهدت الترشيحات، التي صوتت الجماهير لاختيارها، تنافس محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ورونالدينيو على جائزة أفضل لاعبي القرن الـ21 من جلوب سوكر.

وساهم محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1990، في الموسم المنصرم 2019-2020، كما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تُقام حفل جوائز "جلوب سوكر 2020"، يوم 27 ديسمبر الجاري، في نسخة خاصة للإعلان فيها عن الفائزين بجوائز الأفضل في القرن الـ21 خلال الفترة من 2001 وحتى 2020.

وبإمكان الجمهور المشاركة في التصويت لصلاح، على جائزة لاعب القرن الـ21، هــــــــنـــــــا