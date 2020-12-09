زيزو: والدي كان مُعارضاً لعودتي من أوروبا.. وهدفنا الدوري وأفريقيا الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد السيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، إن والده كان يُعارض في البداية قرار عودته من أوروب لمصر ولكنه الآن يقول له شكراً على قرار عودتك.

وتابع زيزو، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "أوضة للبس" بفضائية النهار:"شرف لي التواجد مع نادي الزمالك وكنت أدرك قيمته ولكنني شعرت بالأمر أكثر حين أنضممت للفريق".

وأشار زيزو، إلى إنه كان بين نارين عن بداية انضمامه للزمالك:"كنت أريد أن أُشارك مع الفريق فلم أشارك بمباراة رسمية منذ 7 أو 8 أشهر حينها ولكنني في الوقت ذاته كنت أخشى الظهور بصورة غير مرضية فكنت أريد الظهور بالصورة الحالية مع الفريق".

وتطرق لاعب الزمالك إلى الموسم لمقبل من الدوري قائلاً:"الفرق الصاعدة قوية والأهلي وبيراميدز أتموا العديد من الصفقات الهامة وبيراميدز بالذات دعم لاعبيه بشخصيات قوية في (أوضة للبس)، الزمالك الموسم الماضي خسر الدوري بخسارة النقاط أمام الفرق التي كان من المفترض أن تفوز أمامها، وفي الموسم الجديد لدينا 7 مباريات في البداية قوية".

وأتم زيزو تصريحاته بالإشارة إلى أن لاعبي الزمالك يحبون المباريات الكبيرة:"كنا متواجدون في كل المباريات الكبيرة ولا أعد بشيء ولكن الدوري وأبطال أفريقيا هدفنا في الموسم المقبل".