دوري الأبطال.. النصيري يتألق في فوز إشبيلية على رين.. وتشيلسي يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل المهاجم المغربي يوسف النصيري تألقه مع فريقه أشبيلية الإسباني وسجل هدفين ليقود الفريق إلى الفوز الكبير 3 / 1 على مضيفه رين الفرنسي اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت اليوم أيضا تعادل تشيلسي الإنجليزي مع كراسنودار الروسي 1 / 1 .

ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام أشبيلية فيما رفع كراسنودار رصيده إلى خمس نقاط وتجمد رصيد رين عند نقطة واحدة بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي له في المسابقة.

وكان تشيلسي وأشبيلية تأهلا رسميا إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال قبل مباريات هذه الجولة كما حسم تشيلسي صدارة المجموعة لصالحه قبل مباراتي اليوم في ظل تفوقه على أشبيلية في نتيجة المواجهة المباشرة.

كما كان كراسنودار هو الفريق الوحيد في المجموعات الثمانية بالدور الأول للبطولة الذي حسم انتقاله إلى مسابقة الدوري الأوروبي قبل هذه الجولة بضمان إنهاء فعاليات هذا الدور في المركز الثالث بالمجموعة فيما ودع رين البطولة رسميا قبل مباريات هذه الجولة.

على استاد "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن ، كان كراسنودار هو البادئ بالتسجيل عن طريق ريمي كابيلا في الدقيقة 24 ولكن تشيلسي رد بهدف من ضربة جزاء سجلها جورجينهو في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 .

وفشل أي من الفريقين في هز الشباك على مدار الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، أنهى أشبيلية الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جوليوس كوندي ويوسف النصيري في الدقيقتين 32 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، سجل النصيري هدفه الثاني في الدقيقة 81 فيما سجل جورجينيو روتر هدف حفظ ماء الوجه لفريق رين من ضربة جزاء في الدقيقة 86 .