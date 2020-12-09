أحمد زيزو يكشف رد فعله بعد هدف شيكابالا في نهائي أفريقيا

كشف أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عن رد فعله بعد هدف محمود عبدالرازق شيكابالا في الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا . وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك بعد الانتصار بهدفين مقابل هدف. وسجل محمود شيكابالا هدفاً رائعاً في نهائي دوري أبطال أفريقيا نال إعجاب الجميع ممن شاهدوا اللقاء. نال إعجاب الجميع ممن شاهدوا اللقاء. وقال سيد زيزو خلال تصريحات عبر قناة النهار، " عندما سجَّل شيكابالا هدفه في الأهلي قعدت أقول "يابن اللاعيبة" حوالي 20 مرة ". وأضاف " في نهائي دوري أبطال افريقيا، كانت المرة الأولي التي أشعر فيها طوال اللقاء بأن الزمالك سيفوز علي الأهلي، وبعد ضياع فرصة حسين الشحات قُلت "خلاص الماتش بتاعنا". وعن ارتباك دفاعات الزمالك في بداية نهائي القرن أمام الأهلي، " كُنت أسأل نفسي خلال أول 15 دقيقة بمواجهة نهائي دوري أبطال افريقيا "ما الذي يحدث ". وأتم " طارق حامد ليس من أصحاب الترتيب المُتقدِّم في "كباتن الفريق"، لكنُّه قائد حقيقي ويمتلك طاقة إيجابية كبيرة".

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