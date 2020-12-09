أحمد زيزو يكشف كواليس انضمامه للزمالك

تحدث أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، عن كواليس انضمامه للقلعة البيضاء، وعودة من الاحتراف.

وكان الزمالك قد أعلن ضم أحمد سيد زيزو في يناير من العام 2019 قادما من رحلته الاحترافية في البرتغال.

وقال سيد زيزو خلال استضافته ببرنامج أوضة اللبس المذاع عبر قناة النهار،

" دخول نادي الزمالك كان تحدي كبير "ضد والدي" الذي لم يكُن يرغب في عودتي من أوروبا ".

وأضاف " رغبتي كانت مُتوافقة مع والدي قبل الانتقال للزمالك بشأن عدم العودة من أوروبا".

وأتم " رغم مُعارضة والدي لقرار عودتي من أوروبا في البداية، ولكنُّه الآن يقول لي "شكرًا علي اختيارك للانتقال للزمالك" .

ويعد أحمد سيد زيزو أحد العناصر الهامة والمؤثرة مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بعد الأداء اللافت للنظر ما أدى إلى انضمامه للمنتخب الوطني.

يذكر أن نادي الزمالك سيخوض أول مبارياته في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل أمام المقاولون العرب.