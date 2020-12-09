أحمد زيزو : لم أصدق رحيل كارتيرون عن الزمالك

أكد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، أنه لم يكن يصدق قرار رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب القلعة البيضاء.

وقال سيد زيزو خلال تصريحات عبر قناة النهار، "عندما استمعت لخبر رحيل كارتيرون عن نادي الزمالك شعرت

بأنه مُزحة أو كاميرا خفية ولم أُصدِّق تمامًا، خاصةً للعلاقة الرائعة بينه وبين جميع اللاعبين ".

وأضاف " كارتيرون تحدَّث معي بعد رحيله عن نادي الزمالك واعتذر لي ولجميع

اللاعبين، وأعتقد أنه كان يُريد البقاء ".

وأتم " كارتيرون كان "ذكي للغاية" في التعامل النفسي مع لاعبي الزمالك ".

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون فسخ تعاقده مع الزمالك بصورة مفاجأة قبل اللقاء المرتقب للزمالك أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل تدريب التعاون السعودي.