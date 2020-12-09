عمرو أنور: الأهلي فى مكانة مختلفة عن باقي الأندية

أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩، أن فريق القلعة الحمراء فعل أشياء يصعب على اى نادي يفعلها من الاستحواذ على كافة البطولةإلى جانب النتائج المميزة.
وقال أنور فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الأهلي فى مكانة مختلفة عن باقي الأندية ونحج
وأضاف: "الأهلي والزمالك الاعلى فنيا من الوداد والرجاء وموسيماني له بصمة واضحة منذ توليه المهمة الفنية للفريق وأفشة ظهر بمستوي رائع مع الجنوي افريقي".
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