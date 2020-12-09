عمرو أنور: الأهلي حقق بداية مميزة في دوري الشباب

أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩، أن فريقه حقق بداية مميزة في دوري الجمهورية.
وقال أنور فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الفريق يمر بظروفصعبة من حيث الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الإصابات، كما أنه سيعاني من تلاحم المباريات في الفترة المقبلة، والاضطرار إلى خوض أكثر من
وأشار المدير الفني لفريق الأهلي ٩٩ إلى أن تصعيد مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية، تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كان مفيدًا لهم بشكل كبير سواء من الناحية الفنية أو المعنوية.
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