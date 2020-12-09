شاهد فيديو اهداف مباراة بوروسيا دورتموند وزينيت فى دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة بوروسيا دورتموند وزينيت فى دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، بالجولة الاخيرة من دور المجموعات.

أحرز بوروسيا دورتموند هدفين في 11 دقيقة بالشوط الثاني ليفوز 2-1 على مضيفه زينيت سان بطرسبرج وينتزع صدارة المجموعة السادسة.

ورفع الانتصار رصيد دورتموند إلى 13 نقطة من ست مباريات، واحتل لاتسيو المركز الثاني بعشر نقاط عقب تعادله 2-2 مع عشرة لاعبين من كلوب بروج الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثالث.

وكشف دورتموند عن نواياه مبكرا بضغط شديد على منافسه الروسي لكن زينيت كان صاحب كلمة الافتتاح عندما استقرت تسديدة الأرجنتيني سيباستيان دريوسي في الشباك بعد أن أبدلت اتجاهها وخدعت الحارس مارفن هيتس.

وبدا أن زينيت ضاعف النتيجة بعد 17 دقيقة أخرى لكن هدف سردار آزمون أُلغي بداعي التسلل. وكاد دورتموند أن يدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ماركو رويس لكن محاولة المهاجم الألماني ارتدت من العارضة.

وعادل الظهير أوكاش بيشتشك النتيجة لصالح دورتموند في الدقيقة 68 بعد ارتباك أمام المرمى قبل أن يتقدم فريق المدرب لوسيان فافر بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من أكسل فيتسل من عند حافة منطقة الجزاء.

وضغط الفريق الروسي بحثا عن هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لكن دورتموند صمد ليخرج منتصرا.

كما شهدت المباراة حدثا تاريخيا إذ أصبح يوسوفا موكوكو مهاجم دورتموند البالغ من العمر 16 عاما أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في دوري الأبطال عندما نزل الملعب بديلا لفيلكس باسلاك في الشوط الثاني.

إليكم اهداف مباراة بوروسيا دورتموند وزينيت فى دوري أبطال أوروبا