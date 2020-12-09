السوق السعودي | صفقة أشعلت الجدل بين الهلال والشباب.. عبدالله الحمدان: ليس من حقي التفاوض!

شهدت الساعات الماضية تواتر تقارير صحفية تؤكد أن النجم الصاعد في نادي الشباب، عبدالله الحمدان، في طريقه للانضمام إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية 2021، خاصة وأن عقده مع الليوث ينتهي في يونيو 2021، ولم يتم حسم تجديده حتى الآن.

وتحدث المهاجم الشاب عما تردد في الساعات الماضية، وأكد أنه حتى الآن لاعب شبابي، ولديه عقد مع النادي، مشيرا إلى أنه لا يحق له التفاوض حتى يدخل الفترة الحرة من عقده.

وأضاف الحمدان في تصريح لحساب “ليوث العاصمة” على موقع “تويتر” “كل الأمور خارج الملعب مسلمها لوكيل أعمالي، وان شاء الله قبل لا تجي الفترة نخلص الموضوع رغبة عبدالله الشباب وان شاء الله بنوصل لحل”.

كانت تقارير صحفية قد أكدت أن لاعب الشباب رفض جميع الحلول والعروض التي قدمتها له إدارة خالد البلطان، من أجل تجديد عقده، قبل دخوله الفترة الحرة، في يناير القادم.

وأشارت صحيفة “مكة” السعودية إلى أن “الحمدان صمم على موقفه الرافض للتجديد، متمسكًا برغبته في الرحيل، وخوض تجربة جديدة”، فيما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن هناك احتمالية لصفقة تبادلية بين الهلال والشباب، تقضي بانتقال السوري عمر خربين، مهاجم الزعيم، إلى الشباب، مقابل الحصول على خدمات الحمدان.

كان رئيس الهلال قد شدد على أن الفريق سيتعاقد مع أي لاعب يدخل الفترة الحرة من عقده، ويحتاجه الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق.

..