الحكم الروماني قسطنطين كولتيسكو يُسبب ورطة تاريخية للاتحاد الأوروبي في باريس!

توقفت مباراة باريس سان جيرمان واسطنبول باشاك شهير على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، لحساب الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بشكل مفاجيء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بسبب حادثة تمييز عنصري من جانب الحكم الرابع قسطنطين كولتيسكو على خط التماس تجاه أحد أفراد الطاقم الفني للنادي التركي.

واعترض المُعد البدني لنادي اسطنبول باشاك شهير ونجم هجوم منتخب الكاميرون وأوساسونا الأسبق “بيير ويبو” على التحكيم بسبب عدم استخدام تقنية الفيديو المساعد VAR في إحدى اللقطات، لكنه فوجيء بتفوه الحكم الرابع ( قسطنطين سيباستيان كولتيسكو) بكلمة نيجرو أي الرجل الأسود أثناء حديثه مع حكم الساحة “أوفيديو هيتيجان” الذي ذهب على الفور وأشهر البطاقة الحمراء في وجه ويبو دون أن يعرف القصة.

وأوضح مهاجم فريق باشاك شهير “ديمبا با” الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحكم الرابع بصوت مرتفع أثناء حديثه معه ومع حكم الساحة وحكم الراية على خط التماس.

ولم يكتف ديمبا با – مهاجم تشيلسي السابق – بحديثه الشرس تجاه الحكم واعتراضه الكبير مع ويبو، ودعا زملائه في الفريق إلى مغادرة أرض الملعب، اعتراضًا على تفوه ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في هذه المباراة بكلمة عنصرية، قائلاً “هذه ليست كرة قدم”.

وقال موقع RMC “يُزعم أن أشيل ويبو مساعد المدرب لنادي اسطنبول انتقد الحكم الرابع لاستخدامه كلمة ني.ا ، ثم نفى الحكم الرابع الروماني هذه الرواية ، مبررًا نفسه باستخدام مصطلح مثير للجدل الرجل الأسود”.

وانسحب جميع أعضاء فريق إسطنبول باشاك شهير والجهاز الفني من أرض الملعب، وطالبوا بإلغاء المباراة بسبب العنصرية.

وأكد مراسل قنوات بين سبورت القطرية أثناء المفاوضات الخاصة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وإدارة اسطنبول باشاك شهير، بأن الحكم الروماني كونستانتين سيباستيان كولتيسكو تم استبعاده بشكل كامل من المباراة، وليس كما تردد عن إمكانية وضعه في غرفة الفار بسبب رفض لاعبي باشاك شهير.

شاهد اللقطة