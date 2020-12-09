الامارات | بوغبا «غير سعيد» في يونايتد ويريد الرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغبا «غير سعيد» في يونايتد ويريد الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مينو رايولا، وكيل اللاعب الفرنسي بول بوغبا، أن الأخير «غير سعيد» في مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويجب أن يغادر في نافذة الانتقالات المقبلة، ما يشير إلى إمكانية رحيل اللاعب الذي كان يوماً من الأغلى في العالم.

وقال رايولا إن بوغبا (27 عاماً) يحتاج إلى «تغيير في المشهد»، بعدما عانى ليثبت نفسه تحت قيادة مدرب يونايتد، النرويجي أولي غونار سولسكاير.

وأضاف الوكيل لصحيفة «توتوسبورت» الإيطالية أن: «بول غير سعيد في مانشستر يونايتد، ولا يمكنه التعبير عن نفسه بعد الآن كما يود وكما نتوقع منه».

وتابع: «عليه أن يغير الفريق، إنه يحتاج إلى تغيير في المشهد، ينتهي عقده في غضون عام ونصف العام، في صيف 2022، لكن أعتقد أن الحل الأفضل لجميع الأطراف هو الانتقال في النافذة المقبلة».

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