الامارات | شهادة تقدير من «الأولمبية الدولية» لرئيس مجلس الشارقة الرياضي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت اللجنة الأولمبية الدولية شهادة تقدير إلى رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، لمشاركته المميزة كمحاضر في دورة الإدارة الرياضية التي نظمتها الأكاديمية الدولية التابعة للجنة الأولمبية البحرينية افتراضياً من 3 إلى 15 أكتوبرالماضي، بمشاركة أكثر من 50 دارساً من مختلف الدول الخليجية والعربية. وتضمنت الشهادة توقيع رئيس الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، ومحمد حسن النصف الأمين العام للأولمبية البحرينية، والدكتور نبيل آل شهاب مدير الدورة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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