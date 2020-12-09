الامارات | ذهاب نهائي كأس اليد للسيدات 19 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن ذهاب نهائي كأس اليد للسيدات 19 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، إقامة مباراة ذهاب نهائي بطولة كأس رئيس الدولة لكرة اليد للسيدات في 19 الجاري، على أن يقام الإياب في 26 من الشهر نفسه، وذلك ضمن البطولة المؤجلة عن موسم 2019-2020، وتجمع النصر والجزيرة.

ويخوض كذلك الفريقان 12 الجاري الجولة الختامية في بطولة دوري الموسم الماضي، حيث يسعى الجزيرة لحصد نقطتي المباراة والارتقاء إلى النقطة 12 وحصد اللقب، فيما يرغب فريق النصر في رد اعتبار الخسارة مارس الماضي في الذهاب (24-30)، والارتقاء إلى النقطة العاشرة التي ستفرض تأجيل حسم اللقب، وخوض الفريقين مباراة فاصلة يحدد موعدها لاحقاً، تسفر نتيجتها عن إعلان هوية البطل.

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