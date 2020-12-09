الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغناء

اتجه نادٍ في دوري الدرجة الأولى إلى الاستغناء عن خمسة لاعبين، بينهم ثلاثة أجانب، دفعة واحدة، بسبب عدم الاختيار الجيد لهم، حسبما اعترف عضو مجلس إدارة النادي.

شاكر

تلقى فريق العين دفعة معنوية بعودة قلب الدفاع، الدولي محمد شاكر، للتدريبات الجماعية، إذ أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات الرسمية، عقب تعافيه من الإصابة، وسيكون اللاعب من ضمن خيارات المدرب أمام عجمان.

حزن

أبدى لاعب عتبه على مسؤول في شركة كرة القدم بناديه، بسبب تصريحات له وصفها بأنها تناولت شأناً عائلياً، تسبب في حزن أحد أفراد الأسرة.

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