شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز خمسة لاعبين في الإسماعيلي لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرازيلي، هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، برنامج تدريبي خاص لخمسة لاعبين، استعداداً لمواجهة المصري.
واللاعبون الخمسة، هم أرى بابل وأحمد مدبولى وفخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى ومدحت فقوسة.
ويلتقي الإسماعيلي، مع المصري، «الأحد»، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في مستهل مباريات الدوري.
واشتملت البرنامج الخاص، بالخماسي، تدريبهم على التسديد، على المرمي، من مختلف الزوايا، لإستغلال القدرات الفنية للخماسي، خصوصاً وانهم من العناصر الأساسية، التي سيعتمد عليها ريكاردو، خلال الفترة المقبلة.
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