شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة لرباعي الإسماعيلي قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، منح الرباعي محمد الضرف، ومحمد نصر، ومحمود عبدالله، ومحمد عبدالسميع، راحة من التدريبات «الأربعاء».
وانضم الرباعي، لفريق مواليد 99 بالنادي، للمشاركة امام فريق البنك الأهلي، في الجولة الثانية، من مباريات دوري الجمهورية.
وسينتظم بعد ذلك الرباعي، في التدريبات الجماعية، استعداداً لمواجهة المصري، المقررة «الاحد»، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الاولي للدوري.
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