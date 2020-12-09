شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يستبعد «أبواليزيد» بسبب تراجع مستواه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد البرازيلي، هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من حساباته الفنية، بسبب تراجع مستواه البدني.

ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة المصري، «الاحد»، في مستهل مباريات الدوري.

وحدد ريكاردو، برنامج تأهيلي، خاص للاعب، ليؤديه، تحت اشراف اخصائي التأهيل، حتي يعيده لحسابات الفنية مجددا.