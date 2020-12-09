شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يستبعد «أبواليزيد» بسبب تراجع مستواه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد البرازيلي، هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من حساباته الفنية، بسبب تراجع مستواه البدني.
ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة المصري، «الاحد»، في مستهل مباريات الدوري.
وحدد ريكاردو، برنامج تأهيلي، خاص للاعب، ليؤديه، تحت اشراف اخصائي التأهيل، حتي يعيده لحسابات الفنية مجددا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر «ريكاردو» يستبعد «أبواليزيد» بسبب تراجع مستواه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.