شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى أزمة «سامبوري» واللاعب يجدد 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، فى تجديد التعاقد مع البوركينى سعيدو سامبورى، لاعب وسط الفريق، لمدة 3 مواسم، بعدما وصل للقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتهاء أزمته مع الفريق التى بدأت خلال فترة تولى طارق العشرى مهمة القيادة الفنية ورحل على أثرها لبلاده، وعقد اللاعب اجتماعا مع مسؤولى المصرى، مساء أمس الأول، واعتذر عما بدر منه، وانقطاعه عن التدريبات، كما اعتذر لجماهير النادى، وبعد تجديد تعاقده انتظم اللاعب فى تدريبات المصرى خلال معسكره الحالى فى برج العرب، استعداداً لمواجهة الإسماعيلى فى انطلاق بطولة الدورى الممتاز.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أنهى فيه مسؤولو النادى أزمة المستحقات المالية للتوأم حسام وإبراهيم حسن بحصول المدرب على شيكين مستحقين، أحدهما فى شهر يناير المقبل، والثانى فى شهر يوليو من العام المقبل، حتى يتمكن لأبناء بورسعيد قيد اللاعبين الجدد فى سجلات اتحاد الكرة. وكان الجهاز الفنى، بقيادة على ماهر، قد أعلن قائمة الفريق النهائية، وجاءت على النحو التالى: حراسة المرمى: أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاتة.

خط الدفاع: علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس – محمد جابر – أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح – كريم العراقى – محمود حمد – أحمد شوشة – معاذ أنور.

خط الوسط: فريد شوقى – عمر كمال عبد الواحد – عمرو موسى – أحمد رفعت – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى.

خط الهجوم: كازادى كاسونجو – أحمد جمعة – أوستن أموتو – جريندو عبد اللطيف – زياد فرج.