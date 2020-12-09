شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تبعد أحمد مصطفي عن الإسماعيلي أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب احمد مصطفي، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، عن المباريات الرسمية للفريق، لمدة أسبوعين.
وأثبتت الاشعة التي اجراها اللاعب، اصابته بتمزق في العضلة الخلفية، يحتاج برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين، ليكون جاهز للمشاركة في المباريات.
ويستعد الإسماعيلي، للمشاركة امام المصري، «الاحد»، في مستهل مباريات الدوري، على ارض ملعب برج العرب، بالأسكندرية.
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اصابات
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