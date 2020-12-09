شكرا لقرائتكم الشحات: وقعت للأهلى 3 مرات مع عصام سراج قبل انتقالى للعين الإماراتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين الشحات نجم النادى الأهلى، أنه وقع للنادى الاهلى 3 مرات مع عصام سراج الدين مدير التعاقدات في ذلك الوقت قبل الانتقال من المقاصة إلى العين الإماراتى.

قال حسين الشحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وقعت للأهلى 3 مرات مع عصام سراج الدين، والأهلى بدأ المفاوضات مع المقاصة ولم ينهى التفاوض، وكلمت عصام سراج ولم يرد عليا وبعتله على الواتس شاف الرسالة لم يرد ودخل العين الإماراتى في مفاوضات مع المقاصة اللى طلب منى تفويض لتوقيع العقود فقلت لهم همضى التفويض ولكن قرارى هيكون بكرة وحاولت الاتصال بعصام سراج تانى لم يرد وكتبتله على الواتس شاف الرسالة برضو ولم يرد وبعدين اتصل عليا وقالى إننا مشغولون في الوقت الحالي بالسوبر أمام المصرى، وهنخلص الأمور بعد السوبر فوقعت على عقود العين بعد تجاهل مسئولي الأهلى في هذا الوقت".

وأضاف الشحات: أبلغت إدارة المقاصة بتوقيعى للأهلى عندما عرفت بوجود عرض خارجى، والعين الإماراتى حسم انتقالى في 3 أيام فقط رغم توقيعى للأهلى أكثر من مرة".

وتابع الشحات: السويسرى رينيه فايلر أشاد كثيرا بهدفى في الزمالك في السوبر، وجمع اللاعبين لمشاهدة الهدف وقال حسين رقص وعدى وسدد الكرة ولم يقف بعد ذلك ولكن إصراره على متابعة الهدمة هو سبب إحرازه الهدف".

وتابع الشحات: "عندى مشكلة في إصبع رجلى الكبير ومحتاج عملية وهعملها بس بعد فترة لأن المباريات ضغطة جدا وهتتأجل لما تتيح الفرصة، واحتاج لعملية بسيطة في الفترة القادمة ولكنها لا تمنعنى من المشاركة مع الأعلى، وذلك منذ مباراة الوداد المغربى".

وأضاف الشحات: "فقدت والدى وأنا عندى 6 شهور واللى ربانى وزوج والدتى عاملنى كأب وكان صاحب فضل كبير في بدايتى كلاعب وخدنى أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".

وتابع حسين الشحات: "كنت اعمل في بنزيمة وأنا عندى 15 سنة بمحطة وقود وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج وألمعها، ورحت اختبارات الأهلى وكنت بأنجح فيها ومش بروح آخر اختبار لأنى مسجل في نادى مدينة نصر".

وأوضح حسين الشحات: "قيدى في نادى مدينة نصر حرمنى من الانضمام للأهلى بعد نجاحى في الاختبارات، نادى مدينة نصر كان يغالى في طالباته وكان يمنعنى من الانتقال لأندية الدورى".