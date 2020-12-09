شكرا لقرائتكم محمد فاروق: ساسي يجدد للزمالك ووكيله يتسبب فى أزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق عن اقتراب تجديد الزمالك للنجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة. وقال فاروق فى تصرحات تلفزيونية: "الزمالك يجدد لفرجاني ساسي خلال ساعات بعد الانتعاشة المالية التي حدثت واللاعب يرغب فى تجديد عقده مع القلعة البيضاء عكس وكيله الذي يسعي بقوة لانتقاله إلى السعودية". واضاف: "مهند عون وكيل فرجاني يريد الحصول على عمولة كبيرة عن طريق العرض السعودي الذى تلقاه اللاعب فى الفترة الاخيرة".

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