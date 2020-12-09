شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الزمالك لا يخشي من المواجهات الأولي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد طارق يحيي رئيس لجنة قطاع الناشئين بنادي الزمالك انه يتمني أن تسير الأمور بشكل أفضل للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة
وقال يحيي خلال تصريحات تلفزيونية: "الأولوية فى النادي حاليا للفريق الأول ثم قطاع الناشئين والأمور تسير بشكل مميز وسيكون هناك اجتماعات فى الفترة القادمة لوضع الاستراتيجية".
وأضاف: "نقوم بعمل كبير فى قطاع الناشيين بجميع المراحل السنية وأخرجنا العديد من النجوم الموسم الماضي أبرزهم حسام أشرف وأسامة فيصل".
أوضح أن الزمالك فريق كبير لا يهمه المنافس الذي سيواجه بعيدا عن صعوبة أول اربع مباريات فى بطولة الدوري"، متابعا: "الزمالك فى الموسم الماضي فاز على جميع الأندية الكبيرة ولا أري أى فرق بين بداية الدوري مع فريق كبير او صغير".
استطرد: "البطل لا ينظر إلى من يواجه فى البدايةأو النهاية وجمهور الزمالك يستحق الكثير لأنه يقف مع الفريق فى كل المحن والأزمات".
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